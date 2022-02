BigNumber.js is a light javascript library for node.js and the browser. It supports arithmetic operations on Big Integers.

It is build with performance in mind, uses the fastest algorithms and supports all basic arithmetic operations (+, -, *, /, %, ^, abs). Works with both positive and negative big integers.

: (http://alexbardas.github.io/bignumber.js/)

Install: npm install

Test: npm test

Usage:

in node:

var BigNumber = require ( 'big-number' ); BigNumber( 5 ).plus( 97 ).minus( 53 ).plus( 434 ).multiply( 5435423 ).add( 321453 ).multiply( 21 ).div( 2 ).pow( 2 );

in the browser:

<script src = "big-number.js" > </ script > n( 5 ).plus( 97 ).minus( 53 ).plus( 434 ).multiply( 5435423 ).add( 321453 ).multiply( 21 ).div( 2 ).pow( 2 );

API

Supported methods: add/plus , minus/subtract , multiply/mult , divide/div , power/pow , mod , equals , lt , lte , gt , gte , isZero , abs

Addition

BigNumber( 2 ).plus( 10 ); BigNumber( 2 ).add( 10 );

Subtraction

BigNumber( 2 ).minus( 10 ); BigNumber( 2 ).subtract( 10 );

Multiplication

BigNumber( 2 ).multiply( 10 ); BigNumber( 2 ).mult( 10 );

Division

BigNumber( 2 ).divide( 10 ); BigNumber( 2 ).div( 10 );

Modulo

BigNumber( 53 ).mod( 14 );

Power