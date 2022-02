Cubic Bezier Curve editor made with React & SVG.

Example

(click to open)

Controlled / Uncontrolled Component

bezier-easing-editor allows to be Controlled: you have to provide value and an onChange handler to enable the edition.

<BezierEditor value={ this .state.val} onChange={val => this .setState({ val })} />

bezier-easing-editor allows to be Uncontrolled: just define a defaultValue :

<BezierEditor defaultValue={[ 0.2 , 0.2 , 0.8 , 0.8 ]} onChange={ console .log.bind( console )} />

See also