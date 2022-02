介绍

better-mock fork 自 Mock.js,使用方法和 Mock.js 一致,用于 javascript mock 数据生成,它可以拦截 XHR 和 fetch 请求,并返回自定义的数据类型。并且还支持主流小程序(微信、支付宝、头条、百度)。

文档介绍

更新日志

为什么有 Better-Mock ?

Mock.js 是一个很好的库,国内使用者众多,虽然该库几乎已经停止维护了,但是还是有很多使用者在提 issue 和 PR,这些问题都得不到有效的解决。而且在当前时代下,Mock.js 的构建工具、代码质量都显得很陈旧,所以 better-mock 将会在 Mock.js 的基础上进行迭代,持续修复 Mock.js 的众多issue,支持更多的新特性。

特点

100% 兼容 Mock.js。

使用 typescript 进行重构,更好的代码提示。

进行重构,更好的代码提示。 更加现代化的构建打包方案。

更加完善的单元测试。

支持对 fetch 的拦截。

的拦截。 支持主流小程序(微信、支付宝、头条、百度)。

安装

npm install better-mock

使用

使用 better-mock 代替 mockjs 。

const Mock = require ( 'better-mock' ) Mock.mock({ 'list|1-10' : [{ 'id|+1' : 1 }] })

贡献指南

如果你想贡献自己的代码到 better-mock ,请先仔细阅读这份贡献指南。

License

Mock.js is available under the terms of the MIT License.