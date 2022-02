English | 中文 | Demo | Link

A gesture library use for pc, mobile, vue, and mini programs

Support multiple terminals: PC, Mobile, Vue, applet

Very small file size, no need to install any dependencies, the compressed code is only 3.77KB

Good documentation support

Simple API design

Excellent performance

Rich gesture events:doubleTap longTap pressMove rotate pinch swipe ...

Support dynamic destruction, create gesture event

Install

NPM

npm install better-gesture

CDN

Able to pass unpkg.com/get the latest version of resources,introduce the js file on the page to start using it.

< script src = 'https://unpkg.com/better-gesture/lib/better-gesture.umd.min.js' > </ script > < script src = 'https://unpkg.com/better-gesture@0.2.4/lib/better-gesture.umd.min.js' > </ script >

Use

use in script

< script src = 'https://unpkg.com/better-gesture/lib/better-gesture.umd.min.js' > </ script >

< div id = "example" > </ div > < script > new BetterGesture( document .getElementById( 'example' ), { pressMove(evt) { console .log(evt.deltaX, evt.deltaY) }, rotate(evt) { console .log(evt.angle) }, pinch(evt) { console .log(evt.zoom) }, swipe(evt) { console .log(evt.direction) } }) </ script >

use in vue

import Vue from 'vue' import gesture from 'better-gesture' Vue.use(gesture)

<template> < section class = "example" > < div v-gesture:pressMove = "pressMove" v-gesture:doubleTap = "doubleTap" > </ div > </ section > </ template > < script > export default { methods : { pressMove(evt) { console .log(evt.deltaX, evt.deltaY) }, rotate(evt) { console .log(evt.angle) }, pinch(evt) { console .log(evt.zoom) }, swipe(evt) { console .log(evt.direction) } } } </ script >

use in mini programs

npm build introduction

Execute the command to install the NPM package in the directory where the small package.json program is located

npm install better-gesture

Click on the Developer Tools menu bar: Tools -- Build NPM

Or a CDN download is introduced

click to download

import BetterGesture from './../miniprogram_npm/better-gesture/better-gesture.umd.min.js' import BetterGesture from './../utils/better-gesture.js'

Use

It is recommended to use catch to capture the event, otherwise it will easily cause the monitoring animation to freeze

< view class = 'container' > < view catch:touchstart = "start" catch:touchmove = "move" catch:touchend = "end" catch:touchcancel = "cancel" > </ view > </ view >

import BetterGesture from './../utils/better-gesture.js' Page({ onLoad() { new BetterGesture( this , { pressMove(evt) { console .log(evt.deltaX, evt.deltaY) }, rotate(evt) { console .log(evt.angle) }, pinch(evt) { console .log(evt.zoom) }, swipe(evt) { console .log(evt.direction) } }) } })

Mini programs code snippets: Click to view

