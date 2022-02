Betfair API-NG for Node.js

Installation

npm install betfair

or

git clone git@github.com:AlgoTrader/betfair.git cd betfair npm install npm run build

betrair API was completly rewritten in ES2015 and requires build step before usage

Synopsis

Login to Betfair

var betfair = require ( 'betfair' ); var session = new betfair.BetfairSession( 'yourApllicationKey' ); session.login( 'name' , 'password' , function ( err ) { console .log(err ? "Login failed " + err : "Login OK" ); });

Request countries list

var invocation = session.listCountries({ filter : {}}, function ( err,res ) { if (err) { console .log( 'listCountries failed' ); } else { for ( var index in res.response.result) { var item = res.response.result[index]; console .log( "country:%s markets:%s" , item.counrtyCode, item.marketCount) } } });

Logout from Betfair