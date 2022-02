AMR 录音机

(README in English)

纯前端解码、播放、录音、编码 AMR 音频,无须服务器支持,基于 amr.js 和 RecorderJs。

注意:由于使用了 amr.js 做编码和解码,因此 js 文件(压缩后,未 gzip)接近 500 KB,使用前请考虑。

2019-10-05 更新 (v1.1.0): 增加浏览器支持检测功能,增加暂停播放、设置播放进度功能。

特性

方便的 API 实现解码、播放、录音、编码 AMR 文件。

支持 url 和 blob (即 <input type="file"> )方式获取 AMR。

支持将浏览器 <audio> 所支持的音频格式(例如 MP3 或 OGG 音频)转换成 AMR 音频。

编码后的 AMR 文件可下载,无须服务器。

Demo

demo.html

浏览器兼容性

最新的浏览器兼容性请参阅 Can I Use 。

安装

方法一:引入 js 文件

< script type = "text/javascript" src = "./BenzAMRRecorder.min.js" > </ script >

方法二:使用 npm

npm install benz-amr-recorder

var BenzAMRRecorder = require ( 'benz-amr-recorder' );

用法

注意: 建议把 initWithXXX() 或 play() 方法绑定到一个用户事件中(例如 click 、 touchstart )。因为几乎所有移动设备(以及桌面版 Chrome 70+)都禁止页面自动播放音频。参考:

播放 AMR:

var amr = new BenzAMRRecorder(); amr.initWithUrl( 'path/to/voice.amr' ).then( function ( ) { amr.play(); }); amr.onEnded( function ( ) { alert( '播放完毕' ); })

播放本地文件:

< input type = "file" id = "amr-file" accept = ".amr" >

var amr = new BenzAMRRecorder(); var amrFileObj = document .getElementById( 'amr-file' ); amrFileObj.onchange = function ( ) { amr.initWithBlob( this .files[ 0 ]).then( function ( ) { amr.play(); }); }

录制 AMR:

var amrRec = new BenzAMRRecorder(); amrRec.initWithRecord().then( function ( ) { amrRec.startRecord(); });

下载 AMR:

window .location.href = window .URL.createObjectURL(amr.getBlob());

把 MP3 转换成 AMR (需要浏览器原生支持 MP3):

var amrFromMp3 = new BenzAMRRecorder(); amrFromMp3.initWithUrl( 'path/to/file.mp3' ).then( function ( ) { window .location.href = window .URL.createObjectURL(amrFromMp3.getBlob()); })

API

初始化对象

amr.isInit();

amr.initWithArrayBuffer(array);

amr.initWithBlob(blob);

amr.initWithUrl(url);

amr.initWithRecord();

事件

注意:事件不会叠加,也就是说,新注册的事件将覆盖掉旧的事件。

amr.onPlay( function ( ) { console .log( '开始播放' ); });

amr.onStop( function ( ) { console .log( '停止播放' ); });

amr.onPause( function ( ) { console .log( '暂停' ); });

amr.onResume( function ( ) { console .log( '继续播放' ); });

amr.onEnded( function ( ) { console .log( '播放结束' ); });

amr.onAutoEnded( function ( ) { console .log( '播放自动结束' ); });

amr.onStartRecord( function ( ) { console .log( '开始录音' ); });

amr.onFinishRecord( function ( ) { console .log( '结束录音' ); });

播放控制

amr.play();

amr.stop();

amr.pause();

amr.resume();

amr.playOrResume();

amr.pauseOrResume();

amr.playOrPauseOrResume();

amr.setPosition( 12.34 );

amr.getCurrentPosition();

amr.isPlaying();

amr.isPaused();

录音控制

amr.startRecord();

amr.finishRecord();

amr.cancelRecord();

amr.isRecording();

其他

amr.getDuration();

amr.getBlob();

BenzAMRRecorder.isPlaySupported();

BenzAMRRecorder.isRecordSupported();

尚未完成的特性

使用 Worker 编码解码 AMR。 (v1.0.9)

(v1.0.9) 暂停播放功能。 (v1.1.0)

(v1.1.0) 暂停录音功能。

暂停录音功能。 播放进度控制。 (v1.1.0)

(v1.1.0) 浏览器兼容性检查(#9 #11)。 (v1.1.0)

许可

MIT.