Lite version of the friendly BEM-style class name generator, which is great for React

It’s a wrapper function for bem-cn module.

Install

With Node.js:

npm install --save bem-cn-lite

Usage

Generator

import block from 'bem-cn-lite' ; const b = block( 'button' );

b is a class name generator that was bind to a button .

Block

You can generate a block-level class name with function b .

If you provide an object as first argument, then it treats as modifiers for the block.

b(); b({ modifier : true }); b({ modifier : 'value' });

Element

First argument must be string. Second argument can be an object.

b( 'icon' ); b( 'icon' , { modifier : true }); b( 'icon' , { modifier : 'value' });

Mixin

Sometime, you might like to have a mixin on your block.

b( null , 'mixin' ); b({ modifier : true }, 'mixin' );

Also, mixin on element is welcome too.

b( 'icon' , 'mixin' ); b( 'icon' , { modifier : true }, 'mixin' );

Builder

It might you’d like to have an access to original methods of the bem-cn generator in rare case.

b.builder()( 'icon' ).is({ 'loading' : true }).mix( 'icon' ).toString();

Custom settings

You can use alternative naming schemes for your BEM naming convention. Just call static setup() method on bem-cn-lite module and reset() to bring default back.

import block from 'bem-cn-lite' ; block.setup({ ns : 'ns-' , el : '__' , mod : '--' , modValue : '-' }); const b = block( 'button' ); b( 'icon' , { modifier : 'value' }); block.reset(); b( 'icon' , { modifier : true });

Contributors

License

MIT