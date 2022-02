bem-classnames is a simple utility to manage BEM class names on React.

Inspired by classnames.

npm install bem-classnames

Usage

var cx = require ( 'bem-classnames' ); cx( );

Simple

var classes = { name : 'button' , modifiers : [ 'color' , 'block' ], states : [ 'disabled' ] }; cx(classes, { color : 'green' , block : true }); cx(classes, { disabled : true }); cx(classes, 'a b' , [ 'c' , 'd' ]);

Custom prefix

cx.prefixes.modifiers = '-' ; cx(classes, { color : 'green' }); cx.prefixes.foo = 'foo-' ; classes.foo = [ 'a' , 'b' ]; cx(classes, { a : true , b : true });

with React and ES6

import React from 'react' ; import cx from 'bem-classnames' ; class Button extends React . Component { render() { let classes = { name : 'button' , modifiers : [ 'color' , 'size' ], states : [ 'disabled' ] }; return ( < button className = {cx(classes, this.props , this.props.className )}> {this.props.children} </ button > ); } } React.render( < Button color = "green" size = "xl" disabled = {true} className = "a b" > Alo! </ Button > , document .getElementById( 'example' ) );

for manage the elements of BEM