Simple function for generating bem-like classNames

It takes from 1 to 3 arguments — block, element and modifiers and generates classNames like block__element , block__element block__element--mod etc.

Install

npm install bem-classname

Examples

import bemClassName from 'bem-classname' ; bemClassName( 'block' ); bemClassName( 'block' , 'element' ); bemClassName( 'block' , [ 'awesome' ]); bemClassName( 'block' , { awesome : true }); bemClassName( 'block' , 'element' , [ 'awesome' ]);

Partial application

Convenient to use partial function application in React component for example: