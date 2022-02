BeerSlider

A vanilla JavaScript accessible before-after slider

Demo

You can find the demo here.

Installation

The dist folder contains the ready for production minified files: BeerSlider.js and BeerSlider.css

< head > ... < link rel = "stylesheet" href = "dist/BeerSlider.css" > </ head > < body > < script src = "dist/BeerSlider.js" > </ script > < script > new BeerSlider( document .getElementById( 'slider' )); </ script > </ body >

You can also use the cdn solution

< head > ... < link rel = "stylesheet" href = "https://unpkg.com/beerslider/dist/BeerSlider.css" > </ head > < body > < script src = "https://unpkg.com/beerslider/dist/BeerSlider.js" > </ script > < script > new BeerSlider( document .getElementById( 'slider' )); </ script > </ body >

npm install beerslider

The basic markup is:

< div id = "slider" class = "beer-slider" data-beer-label = "before" > < img src = "../demo-assets/images/dogs-before.jpg" alt = "" > < div class = "beer-reveal" data-beer-label = "after" > < img src = "../demo-assets/images/dogs-after.jpg" alt = "" > </ div > </ div >

The data-beer-labels are optional, you can leave them empty or do not add them at all.

To activate the slider add the following:

new BeerSlider( document .getElementById( 'slider' ));

Customization

You can initiate BeerSlider with some options, the available options are:

{ start : '50' , prefix : 'beer' }

Use with jQuery or Zepto

If you use jQuery or Zepto in your project and have a few before-after sliders on your page, you can do something like that:

< script > $.fn.BeerSlider = function ( options ) { options = options || {}; return this .each( function ( ) { new BeerSlider( this , options); }); }; $( '.beer-slider' ).BeerSlider({ start : 25 }); </ script >

or:

< script > $.fn.BeerSlider = function ( options ) { options = options || {}; return this .each( function ( ) { new BeerSlider( this , options); }); }; $( '.beer-slider' ).each( ( function ( index, el ) { $(el).BeerSlider({ start : $(el).data( 'beer-start' )}) }); </ script >

with:

< div id = "beer-slider" class = "beer-slider" data-beer-label = "before" data-beer-start = "25" > < img src = "man-hold-beer.jpg" alt = "Original - Man holding beer" > < div class = "beer-reveal" data-beer-label = "after" > < img src = "man-hold-beer-after.jpg" alt = "Processed - Man holding beer" > </ div > </ div > < div id = "beer-slider2" class = "beer-slider" data-beer-label = "before" data-beer-start = "75" > < img src = "man-hold-beer.jpg" alt = "Original - Man holding beer" > < div class = "beer-reveal" data-beer-label = "after" > < img src = "man-hold-beer-after.jpg" alt = "Processed - Man holding beer" > </ div > </ div >

A Codepen demo using jQuery is available here, and Zepto here.