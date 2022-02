react bee-table component for tinper-bee

该table组件除了基本表格功能之外,还提供了一下功能。

动态设置过滤列

排序合计

多选

主子表

固定表头

拖拽表头进行列交换

拖拽调整列宽度

嵌套子表格

行、列合并

具体示例代码参考!这里

为了响应大家对bee-table的需求,我们新增加了表格的高级组件 bee-complex-grid

安装

使用方法

const columns = [ { title : '用户名' , dataIndex : 'a' , key : 'a' , width : 100 }, { id : '123' , title : '性别' , dataIndex : 'b' , key : 'b' , width : 100 }, { title : '年龄' , dataIndex : 'c' , key : 'c' , width : 200 }, { title : '操作' , dataIndex : '' , key : 'd' , render() { return < a href = "#" > 一些操作 </ a > ; }, }, ]; const data = [ { a : '令狐冲' , b : '男' , c : 41 , key : '1' }, { a : '杨过' , b : '男' , c : 67 , key : '2' }, { a : '郭靖' , b : '男' , c : 25 , key : '3' }, ]; class Demo extends Component { render () { return ( < Table columns = {columns} data = {data} title = {currentData => < div > 标题: 这是一个标题 </ div > } footer={currentData => < div > 表尾: 我是小尾巴 </ div > } /> ) } }

API

Table

参数 说明 类型 默认值 data 传入的表格数据(key值必需,否则会导致部分功能出现问题。建议使用唯一的值,如id) array [] bordered 是否展示外边框和列边框 boolean false columns 列的配置表,具体配置见下表 array - defaultExpandAllRows 默认是否展开所有行 bool false expandedRowKeys 展开的行,控制属性 array - defaultExpandedRowKeys 初始扩展行键 array [] bodyStyle 添加到tablebody上的style object {} style 添加到table上的style object {} rowKey 如果rowKey是字符串, record [rowKey] 将被用作键。如果rowKey是function, rowKey(record, index) 的返回值将被用作键。 string or Function(record, index):string 'key' rowClassName 获取行的classname Function(record, index, indent):string () => '' expandedRowClassName 获取展开行的className Function(recode, index, indent):string () => '' onExpand 展开行时的钩子函数 Function(expanded, record) () => '' onExpandedRowsChange 函数在扩展行更改时调用 Function(expandedRows) () => '' indentSize indentSize为每个级别的data.i.children,更好地使用column.width指定 number 15 onRowClick 行的点击事件钩子函数 Function(record, index, event) () => '' onRowDoubleClick 行的双击事件钩子函数 Function(record, index, event) () => '' expandIconAsCell 是否将expandIcon作为单元格 bool false expandIconColumnIndex expandIcon的索引,当expandIconAsCell为false时,将插入哪个列 number 0 showHeader 是否显示表头 bool true title 表格标题 Function - footer 表格尾部 Function - emptyText 无数据时显示的内容 Function () => 'No Data' scroll 横向或纵向支持滚动,也可用于指定滚动区域的宽高度 { x: number / 百分比, y: number } {} rowRef 获取行的ref Function(record, index, indent):string () => null getBodyWrapper 添加对table body的包装 Function(body) body => body expandedRowRender 额外的展开行 Function(record, index, indent):node - expandIconAsCell 展开按钮是否单独作为一个单元格 bool false expandRowByClick 设置展开行是否通过点击行触发,此参数需要与上面参数搭配使用(默认是通过点击行前面的加号展开行 bool false footerScroll 表尾和body是否公用同一个横向滚动条。( 如果footer中也是一个table组件,并且也具有滚动条,那么也需要加入footerScroll参数。 ) bool false loading 表格是否加载中 bool object(详情可以参考上面示例) haveExpandIcon 控制是否显示行展开icon.注:该参数只有在和expandedRowRender同时使用才生效 Function(record, index):bool () =>false filterable 是否开启根据条件来过滤数据 bool false filterDelay 触发过滤输入的时候的ms延迟时间 number 300 onFilterChange 触发过滤输入操作以及下拉条件的回调 function (field,value,condition) => () onFilterClear 清除过滤条件的回调函数,回调参数为清空的字段 function (field) => () headerScroll 表头下是否显示滚动条 bool false syncHover 是否同步Hover状态到左侧Checkbox,关闭此功能有助于提升性能 bool true onKeyTab tab快捷键,可以处理默认选中第一条数据 function - onKeyUp up快捷键,可以处理table的上一条数据 function - onKeyDown up快捷键,可以处理table的下一条数据 function - onTableKeyDown 触发table的快捷键 function - tabIndex 设置焦点顺序 number 0 loadBuffer 使用BigData高阶组件实现大数据加载时,上下加载的缓存 number 5 height 自定义表格行高 number - headerHeight 自定义表头行高 number - size 表格大小 `sm md

快捷键部分参考示例 (快捷键在table中的简单使用应用)

注意: data参数中的key值必需,否则会导致部分功能出现问题!建议使用唯一的值,如id

Column

参数 说明 类型 默认值 key 列的键 string - className 传入列的classname String - colSpan 该列的colSpan Number - title 列的标题 node - dataIndex 显示数据记录的字段 String - width 宽度的特定比例根据列的宽度计算 String/Number - fixed 当表水平滚动时,此列将被固定:true或'left'或'right' true/'left'/'right' - render cell的render函数有三个参数:这个单元格的文本,这行的记录,这行的索引,它返回一个对象:{children:value,props:{colSpan:1,rowSpan:1}} ==>'children'是这个单元格的文本,props是这个单元格的一些设置 - onCellClick 单击列的单元格时调用 Function(row, event) - onHeadCellClick 单击表头的单元格时调用 Function(row, event) row 当前行的数据 order 设置排序 string("descend"、"ascend") - filterType 过滤下拉的类型.可选 text(文本框) , dropdown(下拉) , date(日期) , daterange(日期范围) , number(数值) string text filterDropdown 是否显示过滤下拉.可选 show , hide string show format 针对过滤下拉设置日期类的格式 string YYYY-MM-DD filterDropdownAuto 设置下拉条件是否自动设置选项, auto 自动根据当前数据生成, manual 手动传入,可以使用 filterDropdownData 来传入自定义数据 string auto filterDropdownData 下拉条件自定义数据,filterDropdownAuto=manual生效,传入格式:[{ key : "自定义", value : "自定义" }] array [] filterDropdownFocus 触发点击下拉条件的回调,一般用于异步点击请求数据使用 function () => () filterDropdownType 下拉条件类型,分为 string 和 number 条件类型 string string filterDropdownIncludeKeys 能够设置指定的下拉条件项,通过设置keys 其中string条件可设置:LIKE,ULIKE,EQ,UEQ,START,END.number条件可设置:GT,GTEQ,LT,LTEQ,EQ,UEQ array [] 不设置此属性为显示所有 filterInputNumberOptions 数值框接收的props,具体属性参考bee-input-number object null notRowDrag rowDraggAble 为true时表示这个表格是可以行拖拽改变顺序的,notRowDrag为true可以实现某一列来控制这行是否可以拖拽 bool 默认为false的,不会控制当前行是否拖拽。

快捷键API

快捷键 快捷键说明 类型 默认值 onKeyTab tab快捷键,可以处理默认选中第一条数据 function - onKeyUp ↑(上箭) 快捷键,可以处理table的上一条数据 function - onKeyDown ↓(下箭)快捷键,可以处理table的下一条数据 function - onTableKeyDown 触发table的所有快捷键 function - tabIndex 设置焦点顺序 number 0

如何引用

需要单独的去引用相应的js文件,目录在lib文件夹,示例如下:

在tinper-bee中引用

import {Table} from 'tinper-bee'

单独安装bee-table 方式

import Table from 'bee-table'

import multiSelect from "bee-table/lib/multiSelect.js" ;

multiSelect

全选功能

data 数据中新增参数

参数 说明 类型 默认值 _checked 设置当前数据是否选中 boolean true/false _disabled 禁用当前选中数据 boolean true/false getSelectedDataFunc 返回当前选中的数据数组 Function 无

sort

排序功能

Column新增参数

参数 说明 类型 默认值 sorter 排序函数,可以自定义 Function 无 sorterClick 排序钩子函数 Function (coloum,type)

sum

合计功能

Column新增参数

参数 说明 类型 默认值 sumCol 该列设置为合计列,合计行中会显示合计数据 boolean false

filterColumn

过滤表头列示例

dragColumn

拖拽表头交换顺序示例

dragColumn新增参数

参数 说明 类型 默认值 draggable 可拖拽交换列 boolean false dragborder 可拖拽改变列宽 boolean false checkMinSize 当前表格显示最少列数 boolean false onDragEnd 交换列后的回调函数 function (event,data,columns) onDrop 交换列的回调函数 function (event,data,columns)

rendertype

在表格中提供了多种rendertype可以供选择,比如下拉框,输入框,日期等

如何引用

需要单独的去引用相应的js文件,目录在render文件夹,示例如下:

import InputRender from "bee-table/render/InputRender.js"

安装依赖包

不同的render会依赖其他组件,因为此类render组件是作为bee-table的插件机制处理的,默认不会去自动下载所依赖的组件,所以在使用之前需要去安装相应的组件。

InputRender

输入框类型render

依赖的组件

该render依赖于 bee-icon , bee-form-control , bee-form , bee-tooltip 。

下载依赖。例如: npm install bee-icon -S 或者 npm install bee-icon --save 引入css文件。注:如果引入了CSS的cdn资源,即可忽略此步骤。例如: import 'bee-icon/build/Icon.css;'

配置

参数 说明 类型 默认值 name 该输入框获取数据时的key值,该值不能设置重复且必填 string - placeholder 输入框的提示信息 string - value 输入框中的显示值 string 无 isclickTrigger 是否使用点击触发编辑状态 boolean false onChange 当值发生改变的时候触发的方法 Function 无 format 浏览态格式化类型,Currency:货币数字; string 无 formItemClassName FormItem的class string - mesClassName 校验错误信息的class string - isRequire 是否必填 bool false check 验证的回调函数,参数两个,第一个为校验是否成功 true/false 第二个为验证结果对象 {name: "", verify: false, value: ""} function - method 校验方式,change/blur string - errorMessage 错误提示信息 dom/string "校验失败" htmlType 数值类型,目前支持 email/tel/IDCard/chinese/password'类型 string - reg 校验正则,注:设置 htmlType 后 reg 无效 regExp -

日期类型render

依赖的组件

该render依赖于 bee-icon , bee-datepicker , moment

下载依赖。例如: npm install bee-icon -S 或者 npm install bee-icon --save 引入css文件。注:如果引入了CSS的cdn资源,即可忽略此步骤。例如: import 'bee-icon/build/Icon.css;'

配置

参数 说明 类型 默认值 isclickTrigger 是否使用点击触发编辑状态 boolean false type 控制日期的显示格式,DatePicker、MonthPicker或者WeekPicker,暂时不支持RangePicker string "DatePicker"

注:其他参数参见bee-datepicker组件参数配置

SelectRender

输入框类型render

依赖的组件

该render依赖于 bee-icon , bee-select

下载依赖。例如: npm install bee-icon -S 或者 npm install bee-icon --save 引入css文件。注:如果引入了CSS的cdn资源,即可忽略此步骤。例如: import 'bee-icon/build/Icon.css;'

配置

参数 说明 类型 默认值 isclickTrigger 是否使用点击触发编辑状态 boolean false dataSource 数据的键值对,在表格浏览态的时候能显示真实的key值。比如[{key:"张三",value:"01"}] array -

注:其他参数参见bee-select组件参数配置

开发调试