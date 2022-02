bcrypto

The missing crypto module for Node.js. Bcrypto provides you with a consistent interface across Node.js and the browser. It is implemented as a Node.js addon for C libraries libtorsion and libsecp256k1 with corresponding implementations in JavaScript.

Usage

const rng = require ( 'bcrypto/lib/random' ); const entropy = rng.randomBytes( 32 ); const Hash256 = require ( 'bcrypto/lib/hash256' ); const digest = Hash256.digest(Buffer.alloc( 32 , 0xaa ));

API

See the ./lib directory for available modules and APIs.

Implementations

nodejs (linux) nodejs (macos) nodejs (win) browser aead c (libtorsion¹) c (libtorsion¹) c (libtorsion) js aes c (libtorsion) c (libtorsion) c (libtorsion) js bcrypt c (libtorsion) c (libtorsion) c (libtorsion) js blake2b{160,256,384,512} c (libtorsion) c (libtorsion) c (libtorsion) js blake2s{128,160,224,256} c (libtorsion) c (libtorsion) c (libtorsion) js bn js w/ bigint js w/ bigint js w/ bigint js chacha20 c (libtorsion¹) c (libtorsion¹) c (libtorsion) js cshake{128,256} c (libtorsion¹) c (libtorsion¹) c (libtorsion) js ctr-drbg c (libtorsion) c (libtorsion) c (libtorsion) js dsa c (libtorsion) c (libtorsion) c (libtorsion) js eb2k c (libtorsion) c (libtorsion) c (libtorsion) js ecies c (libtorsion¹) c (libtorsion¹) c (libtorsion) js ed25519 c (libtorsion) c (libtorsion) c (libtorsion) js ed448 c (libtorsion) c (libtorsion) c (libtorsion) js gost94 c (libtorsion) c (libtorsion) c (libtorsion) js hash160 c (libtorsion¹) c (libtorsion¹) c (libtorsion) js hash256 c (libtorsion¹) c (libtorsion¹) c (libtorsion) js hash-drbg c (libtorsion) c (libtorsion) c (libtorsion) js hkdf c (libtorsion) c (libtorsion) c (libtorsion) js hmac-drbg c (libtorsion) c (libtorsion) c (libtorsion) js keccak/sha3{224,256,384,512} c (libtorsion¹) c (libtorsion¹) c (libtorsion) js kmac{128,256} c (libtorsion¹) c (libtorsion¹) c (libtorsion) js md{2,4,5} c (libtorsion) c (libtorsion) c (libtorsion) js md5sha1 c (libtorsion) c (libtorsion) c (libtorsion) js merkle js js js js mrkl js js js js murmur3 c (libtorsion) c (libtorsion) c (libtorsion) js p{192,224,256,384,521} c (libtorsion) c (libtorsion) c (libtorsion) js pbkdf2 c (libtorsion) c (libtorsion) c (libtorsion) js pgp js js js js poly1305 c (libtorsion) c (libtorsion) c (libtorsion) js random c (openssl²) c (openssl²) c (openssl²) js³ rc4 c (libtorsion) c (libtorsion) c (libtorsion) js ripemd160 c (libtorsion) c (libtorsion) c (libtorsion) js rsa c (libtorsion) c (libtorsion) c (libtorsion) js rsaies c (libtorsion¹) c (libtorsion¹) c (libtorsion) js salsa20 c (libtorsion¹) c (libtorsion¹) c (libtorsion) js schnorr c (libtorsion) c (libtorsion) c (libtorsion) js scrypt c (libtorsion) c (libtorsion) c (libtorsion) js secp256k1 c (libsecp256k1²) c (libsecp256k1²) c (libsecp256k1²) js sha1 c (libtorsion) c (libtorsion) c (libtorsion) js sha{224,256,384,512} c (libtorsion¹) c (libtorsion¹) c (libtorsion) js shake{128,256} c (libtorsion¹) c (libtorsion¹) c (libtorsion) js siphash c (libtorsion) c (libtorsion) c (libtorsion) js ssh js js js js whirlpool c (libtorsion) c (libtorsion) c (libtorsion) js x25519 c (libtorsion) c (libtorsion) c (libtorsion) js x448 c (libtorsion) c (libtorsion) c (libtorsion) js

with x86-64 assembly optionally with libtorsion using the webcrypto api

Contribution and License Agreement

If you contribute code to this project, you are implicitly allowing your code to be distributed under the MIT license. You are also implicitly verifying that all code is your original work. </legalese>

License

Copyright (c) 2017-2019, Christopher Jeffrey (MIT License).

See LICENSE for more info.