bath

A simple path template engine.

Twitter hashtag is #bathjs.

This branch is for 2.x users. 1.x users: See 1.x branch.

Installation

$ npm install bath

Usage

import assert from 'assert' ; import bath from 'bath' ; const { names, params, path } = bath( '/users/{id}' ); assert.deepEqual(names, [ 'id' ]); assert.deepEqual(params( '/users/123' ), { id: '123' }); assert.deepEqual(path({ id: '123' }), '/users/123' );

import assert from 'assert' ; import { names, params, path } from 'bath' ; const template = '/users/{id}' ; assert.deepEqual(names(template), [ 'id' ]); assert.deepEqual(params(template)( '/users/123' ), { id: '123' }); assert.deepEqual(path(template)({ id: '123' }), '/users/123' );

import assert from 'assert' ; import { names } from 'bath/names' ; import { params } from 'bath/params' ; import { path } from 'bath/path' ; const template = '/users/{id}' ; assert.deepEqual(names(template), [ 'id' ]); assert.deepEqual(params(template)( '/users/123' ), { id: '123' }); assert.deepEqual(path(template)({ id: '123' }), '/users/123' );

Types

export type PathTemplate = string ; export type ParameterName = string ; export type ParameterPatterns = { [parameterName: string ]: RegExp ; }; export type Parameters = { [parameterName: string ]: string ; }; export type Path = string ; export type ParametersFn = ( path: Path ) => Parameters | null ; export type PathFn = ( params: Parameters ) => Path | null ; export type Bath = ( template: PathTemplate, patterns?: ParameterPatterns ) => { names: ParameterName[]; path: PathFn; params: ParametersFn; };

Related Project

bouzuya/spa-town ... A simple router based on bath.

License

MIT

Author

bouzuya <m@bouzuya.net> (http://bouzuya.net)