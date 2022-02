Basis Design System

Installation

npm install --save basis @emotion/core prop-types

Install the fonts that your theme needs. For example, if you are using the default theme:

npm install --save typeface-{montserrat,roboto}

Usage

import React from "react" ; import { BasisProvider, defaultTheme, Text } from "basis" ; import "typeface-montserrat" ; import "typeface-roboto" ; function App ( ) { return ( < BasisProvider theme = {defaultTheme} > < Text > Hello World </ Text > </ BasisProvider > ); } export default App;

Developing locally

npm install npm start

License

MIT