basic

Installation

npm install basic

Basic Use

var http = require ( 'http' ); var basic = require ( '../../lib/index' ); var auth = basic( function ( user, pass, callback ) { if (user === 'let' && pass === 'me in' ) return callback( null ); callback( 401 ); }); http.createServer( function ( req, res ) { auth(req, res, function ( err ) { var head = (err) ? { 'WWW-Authenticate' : 'Basic realm="Secure Area"' } : {}; res.writeHead(err || 200 , head); res.end(); }); }).listen( 8000 );

curl --head -H "Authorization:Basic bGV0Om1lIGlu" http://localhost:8000

Testing