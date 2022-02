Base64 encode, decode, escape and unescape for URL applications.

API

const base64url = require('base64-url')

examples

base64url.encode( 'Node.js is awesome.' ) base64url.decode( 'Tm9kZS5qcyBpcyBhd2Vzb21lLg' ) base64url.escape( 'This+is/goingto+escape==' ) base64url.unescape( 'This-is_goingto-escape' ) base64url.encode(string to encode, encoding) base64url.decode(string to decode, encoding)

ISC License (ISC)

Alternatives

Attention: only tested with NodeJS