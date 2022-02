Base64 font loader for webpack

This loader will Base64 encode any fonts in your css files.

Usage

Documentation: Using loaders

module .exports = { context : path.join(__dirname, 'src' ), entry : { 'index' : './index.js' }, module : { loaders : [{ test : /\.html$/ , loader : 'raw' }, { test : /\.scss$/ , loader : ExtractTextPlugin.extract( 'style-loader' , 'css-loader?sourceMap!autoprefixer-loader!sass-loader?sourceMap' ) }, { test : /\.(woff|ttf|eot|svg)(\?v=[0-9]\.[0-9]\.[0-9])?$/ , loader : 'base64-font-loader' } ] }, devtool : 'source-map' , output : { path : path.join(__dirname, 'dist' ), publicPath : '/' , filename : '[name].js' , sourceMapFilename : '[file].map' } };

Example

@ font-face { font-family : 'icons' ; src : url ( 'fonts/icon.eot' ); src : url ( 'fonts/icon.eot?v=0.0.1' ) format ( 'eot' ), url ( 'fonts/icon.woff?v=0.0.1' ) format ( 'woff' ), url ( 'fonts/icon.ttf?v=0.0.1' ) format ( 'truetype' ), url ( 'fonts/icon.svg?v=0.0.1' ) format ( 'svg' ); font-weight : normal; font-style : normal; }

@ font-face { font-family : 'icons' ; src : url (data:application/vnd.ms-fontobject;charset=utf-8;base64,[BASE_64_STRING]); src : url (data:application/vnd.ms-fontobject;charset=utf-8;base64,[BASE_64_STRING]) format ( 'eot' ), url (data:application/font-woff;charset=utf-8;base64,[BASE_64_STRING]) format ( 'woff' ), url (data:application/x-font-ttf;charset=utf-8;base64,[BASE_64_STRING]) format ( 'truetype' ), url (data:image/svg+xml;charset=utf-8;base64,[BASE_64_STRING]) format ( 'svg' ); font-weight : normal; font-style : normal; }

License

MIT (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php)