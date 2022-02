Vue Component Library for Better Web Developing.

Install

npm install base-ui --save

Get Started

import Vue from 'vue' ; import BaseUI from 'base-ui' ; import 'base-ui/dist/base-ui.css' ; Vue.use(BaseUI);

Contribution

Please make sure to read the Contributing Guide before making a pull request.

Dependencies

Licence

This project is licensed under the terms of the MIT license.