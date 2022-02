Base events

Provides easy way to subscribe and emit events. Super light component

npm install --save base-events

How to use

import BaseEvents from 'base-events' ; const events = new BaseEvents(); events.on( 'a.b.c' , () => { console .log( 'a.b.c fired' ); }); events.once( 'x.y.z' , () => { console .log( 'x.y.z fired' ); }); events.emit( 'a.b.c' ); events.emit( 'x.y.z' ); events.emit( 'x.y.z' ); const off = events.on( 'a' , () => { }); off();

Extends

import BaseEvents from 'base-events' ; class Manager extends BaseEvents { constructor () { super (); } add(component) { this .emit( 'component.add' , { component }); } } const manager = new Manager(); manager.on( 'component.add' , ({ component }) => { });

Available methods

on(event, callback) - subscribe for event. Returns unsubscribe function

- subscribe for event. Returns function once(event, callback) - subscribe for event. Will be emitted only one time

- subscribe for event. Will be emitted only one time emit(event, arguments) - trigger event with provided arguments

Community

You are always welcome for ideas and pull requests :)

TODO

Event keys as patterns. If you are interested in this - please comment here https://github.com/tuchk4/base-events/issues/1