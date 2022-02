Barrage UI

Best and lightest danmaku component for web UI.

适用于 Web 端用户界面的轻量级 弹幕 组件

🎬 Demo

Demo Online: https://masking-danmaku-demo.netlify.com/

Source Codes: https://github.com/parksben/masking-danmaku-demo

📄 Docs

Version Latest: https://barrage-ui.netlify.com/

📦 Install

yarn add barrage-ui

✏️ License

MIT License