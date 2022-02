Bangumi Data

动画番组及其放送、资讯站点数据集合

使用方法

npm install bangumi-data

const bangumiData = require ( 'bangumi-data' );

也可通过 CDN https://cdn.jsdelivr.net/npm/bangumi-data@0.3/dist/data.json 获取 v0.3.x 的最新数据

哪些项目在使用

https://github.com/bangumi-data/awesome

帮助我们改进

见 CONTRIBUTING.md

License

The data in this repo is available for use under a CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). For attribution just mention somewhere that the source is bangumi-data. If you have any questions about using the data for your project please contact us.