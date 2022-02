Bancos Brasileiros

Listagem de bancos comerciais brasileiros

For a english version of README.md, please follow me

Lista de bancos

Formatos

Esta lista contém 300+ bancos cadastrados, nos seguintes formatos:

Dados disponíves

Cada uma das listas possui as seguintes informações (schema):

Coluna Descrição Observações COMPE Código - COMPE 3 dígitos ISPB Código - ISPB 8 dígitos Document Documento - CNPJ 14 números - 18 dígitos (formatado) LongName Nome extenso Conforme BACEN - STR ShortName Nome reduzido Conforme BACEN - STR Network Rede RSFN, Internet, null Type Tipo comercial, múltiplo, caixa econômica, null PIX Type Tipo de participante PIX/SPI DRCT - Direto, INDR - Indireto, null Url Website - DateOperationStarted Data de início da operação - DatePixStarted Data de início da operação PIX Somente para PSP do SPI DateRegistered Data de cadastro no schema - DateUpdated Data de alteração no schema -

Schemas e classes

Um arquivo de schema está disponível na pasta schemas para as listas do tipo:

E classes (DTO - Data Transport Object) das seguintes linguagens:

Exemplos

Exemplos de implementação estão disponíveis na pasta examples, atualmente dispomos de exemplos nas seguintes tecnologias:

Caso sinta falta de um exemplo, na linguagem, biblioteca ou framework, abra uma issue solicitando um projeto de exemplo na tecnologia desejada!

NPM - Node Package Manager

Este repositório está disponível no NPM com o nome bancos-brasileiros.

Um agradecimento ao @RauppRafael por ter idealizado e criado a versão 1.0.0 no NPM.

npm i bancos-brasileiros

Siglas e abreviações

Para aqueles que não estão familiarizados com entidades financeiras/regulatórias brasileiras:

ABBC - Associação Brasileira de Bancos

- Associação Brasileira de Bancos BCB - Banco Central do Brasil (autoridade reguladora) (também chamado de BACEN ou BC)

- Banco Central do Brasil (autoridade reguladora) (também chamado de BACEN ou BC) CIP - Câmara Interbancária de Pagamentos

- Câmara Interbancária de Pagamentos CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - RFB

- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - RFB COMPE - Sistema de Compensação de Cheques e Outros Papéis

- Sistema de Compensação de Cheques e Outros Papéis CPF - Cadastro Pessoa Física - RFB

- Cadastro Pessoa Física - RFB FEBRABAN - Federação Brasileira de Bancos

- Federação Brasileira de Bancos ISPB - Identificação do SPB

- Identificação do SPB PIX - Pagamentos Instantâneos

- Pagamentos Instantâneos RFB - Receita Federal do Brasil

- Receita Federal do Brasil RSFN - Rede do SFN

- Rede do SFN SFN - Sistema Financeiro Nacional

- Sistema Financeiro Nacional SPB - Sistema de Pagamentos Brasileiro

- Sistema de Pagamentos Brasileiro SPI - Sistema de Pagamentos Instantâneos

- Sistema de Pagamentos Instantâneos STR - Sistema de Transferência de Reserva

Changelog