Next Generation Material UI for Vue.js

Introduction

BalmUI is a modular and customizable Material Design UI library for Vue 3.

balm-ui@8 supports for Vue 2

Features

Enterprise-class UI designed for web applications

A set of high-quality Vue components/plugins/directives/utils out of the box

Powerful theme customization in every detail

Integrated a complete set of the latest Material Icons

All components and plugins is highly customizable, and can be used individually

TypeScript support (updating)

Documentation & Demos

Visit material.balmjs.com

Visit v8.material.balmjs.com (for Vue 2)

Quick Start

Requirements

1. For Balm CLI (Recommended)

1.0 Create a project

balm init vue my-project cd my-project

1.1 Installing balm-ui

yarn add balm-ui npm install --save balm-ui

1.2 Configuration

update balm.config.js

get Material Icons without downloading (or, download and extract to my-project/app/fonts ) const api = ( mix ) => { if (mix.env.isDev) { mix.copy( 'node_modules/balm-ui/fonts/*' , 'app/fonts' ); } };

edit my-project/config/balmrc.js for using Dart Sass module .exports = { styles : { extname : 'scss' } };

1.3 Usage

Default Usage

edit my-project/app/styles/global/_vendor.scss @use 'balm-ui/dist/balm-ui' ; Recommend to use Sass in /path/to/project-name/styles/_vendor.scss , and you can use more advanced style usage of the BalmUI.

edit my-project/app/scripts/main.js import { createApp } from 'vue' ; import App from '@/views/layouts/app' ; import BalmUI from 'balm-ui' ; import BalmUIPlus from 'balm-ui/dist/balm-ui-plus' ; const app = createApp(App); app.use(BalmUI); app.use(BalmUIPlus); app.mount( '#app' );

Standalone Usage

edit my-project/app/styles/global/_vendor.scss @use 'balm-ui/components/core' ; @use 'balm-ui/components/button/button' ; @use 'balm-ui/components/icon/icon' ; @use 'balm-ui/components/dialog/dialog' ; @use 'balm-ui/plugins/alert/alert' ;

edit my-project/app/scripts/main.js import { createApp } from 'vue' ; import App from '@/views/layouts/app' ; import UiButton from 'balm-ui/components/button' ; import $alert from 'balm-ui/plugins/alert' ; const app = createApp(App); app.use(UiButton); app.use($alert); app.mount( '#app' );

1.4 Development and testing

npm run dev

edit a vue component: my-project/app/scripts/views/components/hello.vue < template > < div class = "hello" > ... < ui-button @ click = "$alert('Hello BalmUI')" > Click Me </ ui-button > </ div > </ template >

1.5 Bundling and deployment

npm run prod

2. For Vue CLI or Vite

2.0 Create a project

vue-cli vue create my-project cd my-project

vite npm init @vitejs/app my-project --template vue npm init @vitejs/app my-project -- --template vue yarn create @vitejs/app my-project --template vue cd my-project

2.1 Installing balm-ui

yarn add balm-ui npm install --save balm-ui

2.2 Configuration

vue-cli module .exports = { runtimeCompiler : true , configureWebpack : { resolve : { alias : { 'balm-ui-plus' : 'balm-ui/dist/balm-ui-plus.js' , 'balm-ui-css' : 'balm-ui/dist/balm-ui.css' } } } };

vite import { defineConfig } from 'vite' ; import vue from '@vitejs/plugin-vue' ; export default defineConfig({ plugins : [vue()], resolve : { alias : { vue : 'vue/dist/vue.esm-bundler.js' , 'balm-ui-plus' : 'balm-ui/dist/balm-ui-plus.esm.js' , 'balm-ui-css' : 'balm-ui/dist/balm-ui.css' } } });

2.3 Usage

edit my-project/src/main.js import { createApp } from 'vue' ; import App from './App.vue' ; import BalmUI from 'balm-ui' ; import BalmUIPlus from 'balm-ui-plus' ; import 'balm-ui-css' ; const app = createApp(App); app.use(BalmUI); app.use(BalmUIPlus); app.mount( '#app' );

3. For <script>

< html lang = "en" > < head > < meta charset = "UTF-8" /> < meta name = "viewport" content = "width=device-width, initial-scale=1.0" /> < title > Hello BalmUI </ title > < link rel = "stylesheet" href = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/balm-ui/dist/balm-ui.css" /> </ head > < body > < div id = "app" > < ui-button icon = "add" @ click = "$alert(message)" > SayHi </ ui-button > </ div > < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue" > </ script > < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/balm-ui" > </ script > < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/balm-ui/dist/balm-ui-plus.js" > </ script > < script > var app = Vue.createApp({ setup() { var message = 'Hello BalmUI' ; return { message }; } }); app.use(BalmUI); app.use(BalmUIPlus); app.mount( '#app' ); </ script > </ body > </ html >

Enjoy 👻

Contributing

We'd love for you to contribute and make BalmUI even better than it is today! Please make sure to read the Contributing Guide before making a pull request. You can submit any ideas as pull requests or as GitHub issues.

Browser support

We officially support the last two versions of every major browser. Specifically, we test on the following browsers:

Chrome on Android, Windows, macOS, and Linux

on Android, Windows, macOS, and Linux Firefox on Windows, macOS, and Linux

on Windows, macOS, and Linux Safari on iOS and macOS

on iOS and macOS Edge on Windows

on Windows IE 11 on Windows

