Advantages

支持本地图片 外部图片(速度取决图片大小)

识别简单的验证码

平时相机拍摄书本的文字,基本能达到 95%

支持 shell/nodejs 全局安装可在控制台直接运行

bluebird/promise 接口操作灵活

Install & Usage

1. Global

npm install baidu-ocr-api -g ocr -- help ocr http://7pun4e.com1.z0.glb.clouddn.com/test.jpg ocr ./test.jpg

效果图

的早期世界观是建立在《魔兽争霸3:冰封王座》的基础上的,因此与现在暴雪公司的《魔兽世界》的背景设定有一定的联系,但由于版本更迭又略有不同。整个地图中地形名费伍德森林,费伍德森林是网络游戏《魔兽世界》中的游戏地图,位于卡利姆多境内的一片森林。这片由森林和草场构成的繁荣动荡的土地曾经由卡尔多雷掌管,并曾经处于半神塞纳留斯的保护下。燃烧军团的铁蹄践踏了这片土地,没有被毁灭的树木和生物则被恶魔的暴行永远的诅咒着

2. Nodejs

npm install baidu-ocr-api --save

FYI examples

var ak = 'your ak' ; var sk = 'your sk' ; var ocr = require ( 'baidu-ocr-api' ).create(ak,sk); ocr.scan({ url : 'http://7pun4e.com1.z0.glb.clouddn.com/test.jpg' , type : 'text' , }).then( function ( result ) { return console .log(result) }).catch( function ( err ) { console .log( 'err' , err); })

Test

make test make cov

License MIT