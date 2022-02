Deprecated / Unmaintained

Please use tag-params instead.

ES2015 backticks for ES3+ engines

var template = require ( 'backtick-template' ); const info = 'template' ; `some ${info} ` === template( 'some ${info}' , {info}); transform `some ${info} ` === template(transform, 'some ${info}' , {info}); String .prototype.template = template.asMethod; `some ${info} ` === 'some ${info}' .template({info}); transform `some ${info} ` === 'some ${info}' .template(transform, {info});

MIT Style License