backo

Simple exponential backoff because the others seem to have weird abstractions.

Installation

npm install backo

Options

min initial timeout in milliseconds [100]

initial timeout in milliseconds [100] max max timeout [10000]

max timeout [10000] jitter [0]

[0] factor [2]

Example

var Backoff = require ( 'backo' ); var backoff = new Backoff({ min : 100 , max : 20000 }); setTimeout( function ( ) { something.reconnect(); }, backoff.duration()); backoff.reset()

License

MIT