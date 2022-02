DEPRECATED

Use Backbone 0.9.9=<

Backbone has added exports support as of 0.9.9, so just use the normal Backbone package.

To use Backbone with jQuery, remember to set $ after you require Backbone.

var $ = require ( 'jquery-browserify' ); var Backbone = require ( '../lib/backbone-browserify' ); Backbone.$ = $; MyView = Backbone.View.extend({ el : 'body' , initialize : function ( ) { this .render(); }, render : function ( ) { $( this .el).html( '<h1>Oh hi</h1>' ); } }); new MyView();

packaged for use with node-browserify.

Breaking change 0.9.2-1

Removed require('jquery') in Backbone source for $ assignment. Didn't make sense, see #6

Install

npm install backbone-browserify

Important: You must require jquery-browserify , 'br-jquery', or Zepto (untested) with Browserify before you require Backbone, just like normal.

Just add it to your browserify require list and use it! Make sure you also have Underscore installed via npm as Backbone will automatically require it.

Server Side

browserify({ require : [ 'jquery-browserify' , 'backbone-browserify' ] });

... or to alias it to just "backbone":

browserify({ require : { jquery : 'jquery-browserify' , backbone : 'backbone-browserify' } });

Express example

app.configure( function ( ) { app.set( 'views' , __dirname + '/views' ); app.set( 'view engine' , 'jade' ); app.use(express.bodyParser()); app.use(express.methodOverride()); app.use(app.router); app.use(express.static(__dirname + '/public' )); app.use(browserify({ require : { jquery : 'jquery-browserify' , backbone : 'backbone-browserify' } })); });

Client Side

***Include browserify.js like this first: <script src="browserify.js"></script>

var $ = jQuery = require ( 'jquery-browserify' ), Backbone = require ( 'backbone-browserify' ), MyView = Backbone.View.extend({ el : 'body' , initialize : function ( ) { this .render(); }, render : function ( ) { $( this .el).html( '<h1>Oh hi</h1>' ); } }); $( document ).ready( function ( ) { var myView = new MyView(); });

... or if you aliased it to 'backbone':