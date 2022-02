babel-preset-power-assert is a Babel preset for all power-assert plugins.

babel-preset-power-assert contains plugins below

babel-plugin-empower-assert: Babel plugin to convert assert to power-assert at compile time

babel-plugin-espower: Babel plugin for power-assert

INSTALL

$ npm install --save-dev babel-preset-power- assert power- assert

CAUTION

Babel7 is incompatible with Babel6.

For Babel6, you need to use the 2.x release of babel-preset-power-assert.

$ npm install --save-dev babel-preset-power- assert @ 2.0 .0

HOW TO USE

{ "presets" : [ "power-assert" ] }

$ babel --presets power- assert /path/ to /src/target.js > /path/ to /build/target.js

var babel = require ( '@babel/core' ); var jsCode = fs.readFileSync( '/path/to/src/target.js' ); var transformed = babel.transform(jsCode, { presets : [ 'power-assert' ] }); console .log(transformed.code);

AUTHOR

LICENSE

Licensed under the MIT license.