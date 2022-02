Babel preset for all Meteor plugins.

THIS REPOSITORY HAS BEEN MERGED INTO THE MAIN METEOR REPOSITORY. You will find the up to date code there.

Install

$ npm install --save-dev babel-preset-meteor

Updating dependency versions

$ cd path/to/babel-preset-meteor $ npm run update-versions

Usage

Via .babelrc (Recommended)

.babelrc

{ "presets" : [ "meteor" ] }

Via CLI

$ babel script.js --presets meteor

Via Node API