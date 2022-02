The default riot babel preset

This preset includes all the default babel es2015 plugins Allowing the use of the es2015 modules also in any riot tag

Installation

$ npm install babel-preset-es2015-riot --save-dev

Usage

Add a .babelrc file in the root of your project

{ "presets" : [ "es2015-riot" ] }

If you want to use the babel helpers you must change the .babelrc file in this way: