Babel preset to make node@5 fully ES2015 compatible.

Node@5 has great ES2015 support, this module just adds missing features:

destructuring assignment (transform-es2015-destructuring)

rest & default parameters (transform-es2015-parameters)

modules (transform-es2015-modules-commonjs)

unicode & sticky regular expressions (transform-es2015-sticky-regex & transform-es2015-unicode-regex)

better function name support (transform-es2015-function-name)

fix reserved words in shorthand properties transform-es2015-shorthand-properties

Install

npm install --save-dev babel-preset-es2015-node5

Usage

Read "Configuring Babel 6" article for more information about babel@6 configuration.

Via .babelrc (recommended)

.babelrc

{ "presets" : [ "es2015-node5" ] }

Via CLI

babel script .js --presets es2015-node5

Via Node API

require ( 'babel-core' ).transform( 'code' , { presets : [ 'es2015-node5' ], })

License

MIT