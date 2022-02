Babel preset to make node@4 ES2015 compatible.

DEPRECATED: Use the awesome babel-preset-env!

Node@4 has great ES2015 support, this module just adds missing features:

destructing assignment

rest & default parameters

modules

unicode and sticky regular expressions

spread operator

function.name

Does not include regenerator!

You can not blacklist plugins in babel@6. To avoid cruft, this preset does not include full Generators support via regenerator.

If you rely on %GeneratorPrototype%.return , yield *, iterator closing or yield *, iterator closing via throw() (see compat table), you will have to npm install and include regenerator yourself:

{ "presets" : [ "es2015-node4" ], "plugins" : [ "transform-regenerator" ] }

Install

$ npm install --save-dev babel-preset-es2015-node4

Usage

Via .babelrc (recommended)

.babelrc

{ "presets" : [ "es2015-node4" ] }

Via CLI

$ babel script.js --preset es2015-node4

Via Node API

require ( 'babel-core' ).transform( 'code' , { presets : [ 'es2015-node4' ], })

License

MIT