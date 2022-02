Babel preset for the minimum necessary babel-preset-es2015 plugins needed for your version of node

This preset automatically determines which version of node you are using via process.version and sets the minimum necessary babel-preset-es2015 plugins accordingly.

All versions of node ≥4 are supported.

Note: the major version of this package corresponds to the compatible major version of Babel (i.e. use babel-preset-es2015-node@6 with babel-cli@6 .

Install

$ npm install --save-dev babel-preset-es2015-node

Usage

Via .babelrc (Recommended)

.babelrc

{ "presets" : [ "es2015-node" ] }

Via CLI

$ babel script.js --preset es2015-node

Via Node API