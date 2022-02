A Babel preset for angular2.

This preset includes the following plugins:

babel-plugin-angular2-annotations

babel-plugin-transform-decorators-legacy

babel-plugin-transform-class-properties

babel-plugin-transform-flow-strip-types

Installation

npm install -D babel-preset-angular2 babel-preset-es2015

Usage

Add the following line to your .babelrc file:

{ "presets" : [ "es2015" , "angular2" ] }

See babel-angular2-app for more complete example.