replace import sources

Install

$ npm install --save babel-plugin-transform-rename- import

babelrc

{ "plugins" : [[ "transform-rename-import" , { original : 'assert' , replacement : 'power-assert' }]] }

or multiple replacements:

{ "plugins" : [ [ "transform-rename-import" , { replacements : [ { original : 'replace-me' , replacement : 'replaced' }, { original : 'replace-me2' , replacement : 'replaced2' } ] } ]] }

RegExp:

{ "plugins" : [[ "transform-rename-import" , { original : '^(.+?)\\.less$' , replacement : '$1.css' }]] }

Programatic Usage

import plugin from 'babel-plugin-transform-rename-import' import { transform } from 'babel-core' function replace ( code, original, replacement ) { return transform(code, { babelrc : false , plugins : [ [plugin, { original, replacement} ], ], }).code; } replace( "require('foo')" , 'foo' , 'bar' ) replace( "import foo from 'foo'" , 'foo' , 'bar' ) replace( "require('foo/thingy')" , 'foo' , 'bar' ) replace( "require('foo/thingy.less')" , '^(.+?)\\.less$' , '$1.css' )

License

MIT © Sigurd Fosseng