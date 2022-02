babel-plugin-transform-react-stateless-component-name

Adds a display name to the stateless component in the React Dev Tools. Note: Now will add displayName property to functions as well to help with Snapshot testing.

Example

import React from 'react' export default () => ( < h1 > Hello World! </ h1 > ) import App from './App' import React from 'react' import { render } from 'react-dom' render( < App /> , document.getElementById('root'))

Before

After

Installation

Yarn

$ yarn add

npm

$ npm install

Usage

Via .babelrc (Recommended)

.babelrc

{ "plugins" : [ "transform-react-stateless-component-name" ] }

Via CLI

$ babel

Via Node API

require ( 'babel-core' ).transform( 'code' , { plugins : [ 'transform-react-stateless-component-name' , ], })

Change Log

[ 673e2a4128 ] - Update to use write-changelog package (Neil Kistner)

] - Update to use package (Neil Kistner) [ a853f804b1 ] - Remove all istanbul ignores (#10) (Thomas Grainger)

] - Remove all istanbul ignores (#10) (Thomas Grainger) [ e875edd575 ] - Avoid crash on block-arrow components with hoc wrapper (#9) (Thomas Grainger)

] - Avoid crash on block-arrow components with hoc wrapper (#9) (Thomas Grainger) [ e98586fe5a ] - Ignore JSX Expression blocks (#7) (Daniel J)

License

Copyright © 2015-2016 Neil Kistner

Released under the MIT license. See license for details.