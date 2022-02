Turn React.createElement calls back into JSX syntax.

This is useful for

Converting projects that started out in the opinion that “we need no stinking compilers” Converting already-compiled JS into something maintainable (E.g. CJSX syntax → coffee-react-transform → decaffeinate → react-createelement-to-jsx → JSX syntax)

Installation

$ npm install babel-plugin-transform-react-createelement-to-jsx

Usage

Via .babelrc (Recommended)

.babelrc

{ "plugins" : [ "transform-react-createelement-to-jsx" ] }

Via CLI

$ babel --no-babelrc --plugins transform-react-createelement-to-jsx script.js

Via Node API

import babel from '@babel/core' babel.transform( 'code' , { plugins : [ 'transform-react-createelement-to-jsx' ], })

Development

If you want to help with corner cases, here are helpful resources: