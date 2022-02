This plugin transforms Promise to bluebird .

Example

export default function main ( ) { const taskA = getResultAsync( 1337 ); const taskB = new Promise ( ( resolve, reject ) => nodeCallbackFunc( 42 , (err, res) => err ? reject(err) : resolve(res)) ); return Promise .all([taskA, taskB]).then( ( [resA, resB] ) => resA + resB); }

Gets converted to:

import {all, default as Promise } from 'bluebird' ; export default function main ( ) { const taskA = getResultAsync( 1337 ); const taskB = new Promise ( ( resolve, reject ) => nodeCallbackFunc( 42 , (err, res) => err ? reject(err) : resolve(res)) ); return all([taskA, taskB]).then( ( [resA, resB] ) => resA + resB); }

Usage

Install bluebird: npm install --save bluebird Install the promise-to-bluebird plugin: npm install --save-dev babel-plugin-transform-promise-to-bluebird Add transform-promise-to-bluebird to your .babelrc file:

{ "plugins" : [ "transform-promise-to-bluebird" ] }

If you'r using the transform-runtime plugin add transform-promise-to-bluebird before transform-runtime: