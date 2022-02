This plugin should be used instead of babel-plugin-transform-es2015-modules-commonjs

Installation

$ npm install babel-plugin-transform-inline-imports-commonjs

Details

This plugin transforms ES modules ( import and export ), into CommonJS require and module.exports . import s are transformed into lazily loaded memoized require s. So the require call is deferred until the imported identifier is referenced. This allows you to write idiomatic code without the performance costs of loading code up-front (I/O, parsing, and executing).

Transform example

Before:

import bigModule from 'big-module' ; export default function ( val ) { return bigModule.doExpensiveThing(val); }

After:

; Object .defineProperty(exports, "__esModule" , { value : true }); exports.default = function ( val ) { return (_bigModule || _bigModule2()).default.doExpensiveThing(val); }; var _bigModule; function _bigModule2 ( ) { return _bigModule = _interopRequireDefault( require ( 'big-module' )); } function _interopRequireDefault ( obj ) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default : obj }; }

Usage

Configuration

The same settings that are available for babel-plugin-transform-es2015-modules-commonjs are available for babel-plugin-transform-inline-imports-commonjs :

{ "plugins" : [ "transform-inline-imports-commonjs" ] } { "plugins" : [ [ "transform-inline-imports-commonjs" , { "allowTopLevelThis" : true , "strict" : false , "loose" : true }] ] }

Additional settings