Limited transformer for ECMAScript 2015 modules (AMD)

Converts this code:

import x from '/path/to/x' ; import y from '/path/to/y' ; doSomething(); export default x + y;

Into this one:

define([ '/path/to/x' , '/path/to/y' ], function ( x, y ) { doSomething(); return x + y; });

Instead of this one (generated with babel-plugin-transform-es2015-modules-amd ):

define([ 'exports' , '/path/to/x' , '/path/to/y' ], function ( exports, _x, _y ) { Object .defineProperty(exports, "__esModule" , { value : true }); var _x2 = _interopRequireDefault(_x); var _y2 = _interopRequireDefault(_y); function _interopRequireDefault ( obj ) { return obj && obj.__esModule ? obj : { 'default' : obj }; } doSomething(); exports.default = _x2.default + _y2.default; });

Supported features:

import SPECIFIER from 'PATH'

import 'PATH'

import {SPECIFIER1, SPECIFIER2 as SPECIFIER3} from 'PATH'

export default NODE

Other features aren't supported.

Warning. If no import or export are presented in JavaScript file, the plugin does nothing (means it doesn't wrap code with define ).

Installation

$ npm install --save-dev babel-plugin-transform-es2015-modules-simple-amd

Usage

Via .babelrc (Recommended)

.babelrc

{ "plugins" : [ "transform-es2015-modules-simple-amd" ] }

Via Node API

require ( 'babel' ).transform( 'code' , { plugins : [ 'transform-es2015-modules-simple-amd' ] });

The same thing for CommonJS.

Thanks to RReverser.