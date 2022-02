Log all assignments and the return value of a function with a simple comment

Example

In

function bar ( ) { var a = 'foo' const b = 'bar' let c = [a, b].map( x => x) return c.join( '-' ) } var cb = x => x.charAt( 0 ) var cb = x => { x = x + 2 x.charAt( 0 ) return x } var a = function ( ) { return 'foo' } const obj = { fn() { let a = 5 return a + 5 } } class Boom { fire() { let a = 2 return a + 5 } } function bar ( ) { var a = 'foo' return a }

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Out

function bar ( ) { console .groupCollapsed( 'bar' ); var a = 'foo' ; console .log( 'a: ' , a); const b = 'bar' ; console .log( 'b: ' , b); let c = [a, b].map( x => x); console .log( 'c: ' , c); var _returnValue = c.join( '-' ); console .log( 'Return Value:' , _returnValue); console .groupEnd( 'bar' ); return _returnValue; } var cb = function ( x ) { console .groupCollapsed( 'cb' ); var _returnValue3 = x.charAt( 0 ); console .log( 'Return Value:' , _returnValue3); console .groupEnd( 'cb' ); return _returnValue3; }; var cb = function ( x ) { console .groupCollapsed( 'cb' ); x = x + 2 ; console .log( 'x: ' , x); x.charAt( 0 ); var _returnValue4 = x; console .log( 'Return Value:' , _returnValue4); console .groupEnd( 'cb' ); return _returnValue4; }; var a = function ( ) { console .groupCollapsed( 'a' ); var _returnValue5 = 'foo' ; console .log( 'Return Value:' , _returnValue5); console .groupEnd( 'a' ); return _returnValue5; }; const obj = { fn() { console .groupCollapsed( 'fn' ); let a = 5 ; console .log( 'a: ' , a); var _returnValue6 = a + 5 ; console .log( 'Return Value:' , _returnValue6); console .groupEnd( 'fn' ); return _returnValue6; } }; class Boom { fire() { console .groupCollapsed( 'fire' ); let a = 2 ; console .log( 'a: ' , a); var _returnValue7 = a + 5 ; console .log( 'Return Value:' , _returnValue7); console .groupEnd( 'fire' ); return _returnValue7; } } function bar ( ) { console .groupCollapsed( '(prefix) bar' ); var a = 'foo' ; console .log( 'a: ' , a); var _returnValue8 = c.join( '-' ); console .log( 'Return Value:' , _returnValue8); console .groupEnd( '(prefix) bar' ); return _returnValue8; }

Installation

npm install --save-dev babel-plugin-sitrep

Usage

Via .babelrc (Recommended)

.babelrc

Without options:

{ "plugins" : [ "sitrep" ] }

Via CLI

babel --plugins sitrep script.js

Via Node API

require ( "babel-core" ).transform( "code" , { plugins : [ "sitrep" ] });

Options

label

string , defaults to sitrep .

This option changes the label that enables the plugin

Example

If we set label to "log-all-the-things"

In

function fn ( a ) { a = a.map( x => x) return a }

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Out

function fn ( a ) { console .groupCollapsed( "fn" ); a = a.map( x => x); console .log( "a: " , a); var _returnValue = a; console .log( "Return Value:" , _returnValue); console .groupEnd( "fn" ); return _returnValue; }

collapsed

boolean , defaults to true .

This option enables the following: