s2s plugin: compose state types

Install

$ npm install

Example

import type { State as App } from "../../__fixtures__/app/reducer" ; import type { State as Bob } from "../../__fixtures__/bob/reducer" ; export type State = { App: App; Bob: Bob; };

Usage

{ [ 's2s-state-root' , { input : 'containers/**/reducer.js' , output: 'types/state.js' , globOptions: {} }] }

input

type: string

required: true

glob pattern.

output

type: string

required: true

outputh path.

globOptions

See https://github.com/isaacs/node-glob#options

License

MIT © akameco