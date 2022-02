s2s plugin: create reducr test case from reducer.js

Install

$ npm install

Example

import * as Actions from './actionTypes' export const initialState = { count : 0 , } export default function ( state = initialState, action ) { switch (action.type) { case Actions.INCREMENT: return { count : state + 1 } case Actions.DECREMENT: return { count : state - 1 } default : return state } }

import reducer, { initialState } from './actions'

import reducer, { initialState } from './actions' test( 'handle INCREMENT' , () => { expect(actions.increment()).toEqual({ count : 0 }) }) test( 'handle DECREMENT' , () => { expect(actions.decrement()).toEqual({ count : 0 }) })

And, Just change {count: 0} → {count: 1} .

Usage

{ [ 's2s-reducer-test-case' ] }

from

type: string

required: true

reducer.js path