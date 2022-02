Babel Resolver Plugin

Resolve modules from any directory.

import User from '../../models/User' ;

Becomes:

import User from 'models/User' ;

Usage

npm i babel-plugin-resolver --save rm -rf ~/ .babel .json

In .babelrc:

{ "presets" : [ "es2015" ], "plugins" : [[ "resolver" , { "resolveDirs" : [ "src" ]}]] }

Given the directory structure:

/app .babelrc /src /models User .js /controllers User .js

In app/controllers/User.js:

import UserModel from 'models/User' ;

This example uses Babel 6.

Note: Run rm -rf ~/.babel.json if you're seeing errors.

Note2: This plugin is only called when you use import , not require .

Resolving Multiple Directories

In .babelrc:

{ "presets" : [ "es2015" ], "plugins" : [[ "resolver" , { "resolveDirs" : [ "src" , "src/lib" ]}]] }

Given the directory structure:

/app .babelrc /src /models User .js /controllers User .js /lib utils .js

In app/controllers/User.js:

import UserModel from 'models/User' ; import utils from 'utils' ;

Installation

Why not just set NODE_PATH?

While setting NODE_PATH=app is a perfectly valid solution, babel-resolver is more explicit and lets you avoid mucking around with environment variables.

License

MIT