Babel plugin for exposing React element name and filename in DOM nodes

Installation

npm install --save-dev babel-plugin-react-element-info

The problem solved

This is useful for auto-generating selectors to run selenium tests.

Example

In

myInputFile.js

class Foo extends React . Component { render() { return ( < MyReactComponent > My component contents </ MyReactComponent > ); } }

Out

class Foo extends React . Component { render() { return ( < MyReactComponent data-qa-node = "MyReactComponent" data-qa-file = "myInputFile" > My component contents </ MyReactComponent > ); } }

Usage

Via .babelrc (Recommended)

.babelrc

without options:

{ "env" : { "development" : { "plugins" : [ "react-element-info" ] } } }

with options. Prefix is the attribute prefix, defaulting to qa ( data-qa-* ). To get data-test-prefix-* attributes, set prefix to test-prefix :

{ "env" : { "development" : { "plugins" : [ [ "react-element-info" , { "prefix" : "test-prefix" }] ] } } }

Via CLI

babel --plugins react-element-info script.js

Via Node API

without options:

require ( 'babel-core' ).transform( 'code' , { plugins : [ 'react-element-info' , ], });

with options:

require ( 'babel-core' ).transform( 'code' , { plugins : [ [ 'react-element-info' , { prefix : 'text-prefix' }], ], });

License

MIT