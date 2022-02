Compile away polished helpers.

Example

In

import * as polished from 'polished' ; let value = polished.clearFix();

Out

let value = { '&::after' : { clear : 'both' , content : '' , display : 'table' } };

Installation

$ npm install babel-plugin-polished

Usage

Via .babelrc (Recommended)

.babelrc

{ "plugins" : [ "polished" ] }

Via CLI

$ babel --plugins polished script.js

Via Node API