JSX v-model for Vue JSX

This babel plugin adds some syntactic sugar to JSX.

npm i babel-plugin-jsx-v-model -D

Then add jsx-v-model to your .babelrc file under plugins

example .babelrc:

{ "presets" : [ "es2015" ], "plugins" : [ "jsx-v-model" , "transform-vue-jsx" ] }

code:

Vue.component( 'hello-world' , { data : () => ({ text : 'Hello World!' }), render () { return ( < div > < input type = "text" v-model = {this.text} /> {this.text} </ div > ) } })

Behaviour is similar to vue template's v-model.