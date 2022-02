Event Modifiers for JSX

This babel plugin adds some syntactic sugar to JSX.

npm i babel-plugin-jsx-event-modifiers -D

or

yarn add babel-plugin-jsx-event-modifiers -D

Then add jsx-event-modifiers to your .babelrc file under plugins

example .babelrc:

{ "presets" : [ "es2015" ], "plugins" : [ "jsx-event-modifiers" , "transform-vue-jsx" ] }

Event Modifiers

Example:

export default { render () { return ( < input onKeyup:up = {this.methodForPressingUp} onKeyup:down = {this.methodForPressingDown} onKeyup:bare-shift-enter = {this.methodOnlyOnShiftEnter} onKeyup:bare-alt-enter = {this.methodOnlyOnAltEnter} /> ) } }

will be transpiled into:

export default { render() { return ( < input { ... { on: { keyup: [ $ event => { if (!('button' in $event) && this._k($event.keyCode, 'up', 38)) return null this.methodForPressingUp($event) }, $event => { if (!('button' in $event) && this._k($event.keyCode, 'down', 40)) return null this.methodForPressingDown($event) }, $event => { if ( ($event.ctrlKey && $event.altKey && $event.metaKey) || !$event.shiftKey || (!('button' in $event) && this._k($event.keyCode, 'enter', 13)) ) return null this.methodOnlyOnShiftEnter($event) }, $event => { if ( ($event.ctrlKey && $event.shiftKey && $event.metaKey) || !$event.altKey || (!('button' in $event) && this._k($event.keyCode, 'enter', 13)) ) return null this.methodOnlyOnAltEnter($event) }, ], }, }} /> ) }, }

We try to keep API and behaviour as close to Vue Event Modifiers as we can. The only difference today is support for bare modifier and syntax.

Vue template:

< input @ keyup.up = "methodForPressingUp" @ keyup.down = "methodForPressingDown" @ keyup.bare.shift.enter = "methodOnlyOnShiftEnter" @ keyup.bare.alt.enter = "methodOnlyOnAltEnter" @ keyup.120 = "onPressKey120('some', 'arguments')" >

JSX:

<input onKeyup :up={ this .methodForPressingUp} onKeyup :down={ this .methodForPressingDown} onKeyup :bare-shift-enter={ this .methodOnlyOnShiftEnter} onKeyup :bare-alt-enter={ this .methodOnlyOnAltEnter} onKeyup :k120={() => this .onPressKey120( 'some' , 'arguments' )} />

Notable differences: