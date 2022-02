Babel plugin for inlining values from package.json

Input:

var version = require ( './package.json' ).version;

Output:

var version = '1.0.0' ;

The plugin can be used to import any value from a package.json file: primitives, objects, or arrays will all be injected into your compiled source as literal expressions.

Installation

$ npm install babel-plugin-inline-package-json

Usage

Via .babelrc

{ "plugins" : [ "inline-package-json" ] }

Via CLI

$ babel --plugins inline-package-json script.js

Via Node API