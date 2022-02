Babel plugin to report dynamic imports with import-inspector with metadata about the import

Input:

import ( "./module" );

Output: (with all options turned on)

import path from "path" ; import { report } from "import-inspector" ; const start = Date .now(); report( import ( "./module" ), { currentModuleFileName : "path/to/file.js" , importedModulePath : "./module" , serverSideRequirePath : path.join(__dirname, "./module" ), webpackRequireWeakId : () => require .resolveWeak( "./module" ), timeToImport : start - Date .now() });

Options

currentModuleFileName (default: true)

report( import ( "./module" ), { currentModuleFileName : "path/to/file.js" });

importedModulePath (default: true)

report( import ( "./module" ), { importedModulePath : "./module" });

serverSideRequirePath (default: false)

import path from 'path' ; report( import ( "./module" ), { serverSideRequirePath : path.join(__dirname, "./module" ) });

webpackRequireWeakId (default: false)

report( import ( "./module" ), { webpackRequireWeakId : () => require .resolveWeak( "./module" ) });

timeToImport (default: false)